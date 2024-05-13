التسليف يلحق بـالتجاري ويوقف طلبات قروض الطاقة

13-05-2024

التسليف يلحق بـالتجاري ويوقف طلبات قروض الطاقة

بعد إعلان المصرف التجاري يوم أمس إيقاف استلام طلبات قروض الطاقة المتجددة، أعلن اليوم مصرف التسليف الشعبي إيقاف الإحالات من صندوق دعم الطاقة إلى فروع المصرف.

وحسب تعميم صادر عن إدارة مصرف التسليف الشعبي، فقد تم الطلب من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقات المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة لمدة شهرين اعتباراً من 15 شهر أيار الجاري، وذلك حرصاً على منح القروض دون حدوث أي تأخير، بعد تراكم الطلبات المرسلة من الصندوق إلى فروع المصرف.

وتمت الإشارة في التعميم – الذي اطلعت عليه “الوطن” – إلى أنه سيتم العمل على دراسة ومعالجة الطلبات المتراكمة، مع استمرار تنفيذها طيلة فترة التريث باستلام طلبات جديدة.

وكانت إدارة المصرف التجاري قد أصدرت قراراً يوم أمس بتوقيف استلام طلبات قروض الطاقة لمدة شهر، وذلك بسبب ما وصفته حجم العمل الكبير وتراكم طلبات القروض لدى فروع المصرف.


الوطن

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