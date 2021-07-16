تركيا تحضر لنقل مرتزقتها السوريين إلى أفغانستان

تحدثت مصادر سورية مطّلعة أن اجتماعاً عُقد داخل الأراضي التركية بين الجيش التركي والفصائل المسلّحة التابعة له في سوريا، للبحث في بدء عمليات تدريب مجموعات من هذه الفصائل ونقلها إلى أفغانستان، لدعم الوجود العسكري هناك.



وكشفت المصادر أن الجانب التركي طلب من الفصائل تأمين 2000 عنصر للبدء بتدريبهم تمهيداً لنقلهم إلى أفغانستان، بمرتب شهري يصل إلى 1200 دولار أميركي.



وأشارت المصادر إلى أن أنقرة أبلغت الفصائل بأن المقاتلين سيتلقون تدريبات خاصة ضمن معسكرات في الداخل التركي، تمهيداً لنقل الدفعة الأولى منهم مع نهاية شهر آب/أغسطس المقبل.



وأضافت أن تركيا تريد دعماً بشرياً من الفصائل المسلّحة السورية لتعزيز تدخّلها العسكري في أفغانستان، بعد إتمام الانسحاب الأميركي من هناك. وبدأت كذلك فتح قنوات مع قوات الإيغور الموجودين في إدلب للعمل على نقلهم ليكونوا تحت إمرتها في أفغانستان.



ورأت المصادر أن الأتراك يريدون التخلّص من ملف الإيغور في إدلب، وزجهّم في معركة أفغانستان، التي تُعتبر أرضاً مهمة في الفكر الجهادي المتشدّد.



وكانت المخابرات التركية وقادة الفصائل الموالية لأنقرة، توصّلت إلى اتفاق في ملف إرسال مسلحين من الشمال السوري إلى كابول، على الرغم من تحذيرات "طالبان" المتكررة بأن أي وجود أجنبي في أفغانستان ستعامله كاحتلال.



وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في وقت سابق أيضاً، إنه "يمكن لتركيا أن تتحمّل مزيداً من المسؤولية في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها".

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