تدشين مركز تجاري إيراني ضخم في دمشق

صرح رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة "كيوان كاشفي" اليوم، عن تدشين مركز "إيرانيان" التجاري في العاصمة السورية دمشق.



وقال"كاشفي" إن «المركز التجاري، الذي يحمل اسم "إيرانيان" تم تجهيزه وتدشينه عبر استثمارات غرفة تجارة وزراعة المعادن في إيران».



وأضاف رئيس الغرفة أن «المركز التجاري تم شراؤه بالمنطقة التجارة الحرة في دمشق، ويعتبر هذا الموقع من المواقع الممتازة لكونه وسط العاصمة، خصوصاً بالنسبة للشركات الإيرانية والأنشطة الاقتصادية المختلفة».



وبحسب إحدى الوكلات الإيرانية، تبلغ مساحة المركز حوالي 4 آلاف متر مربع، ويتألف من 12 طابقاً، مع تخصيص طابقين للمعارض، أما الطوابق الأخرى ستخصص لتقديم خدمات الشحن والنقل والاستثمار والاستشارات القانونية والتأمين وغيرها من الأنشطة التجارية.



وأوضح "كاشفي" أن «افتتاح هذا المركز التجاري سيوفر إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية الهامة مثل دمشق وحلب واللاذقية وحمص».



وبين أنه «في الوقت الحالي، يتوافر في المركز حوالي 24 شركة إيرانية تزاول أنشطتها».وعبر رئيس الغرفة عن أمله بأن يساعد افتتاح هذا المركز بترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بين القطاع الخاص الإيراني والسوري.



وأشار"كاشفي" إلى أن «العمل جار على رفع مستويات التصدير إلى سوريا لحوالي مليار دولار حتى نهاية 2020، وأن المركز من شأنه المساعدة في تحقيق هذا المستوى».