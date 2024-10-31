عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 31/10/2024
1- الساعة 12:10 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
2- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بقذائف المدفعية.
3- الساعة 09:35 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) للمرة الثانية بِصلية صاروخية.
4- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.
5- الساعة 10:15 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) للمرة الرابعة بِصلية صاروخية.
6- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية.
7- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام للمرة الثانية بقذائف المدفعية.
8- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام للمرة الخامسة بصلية صاروخية.
9- الساعة 12:25 استهداف مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.
10- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية.
11- الساعة 14:45 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لمسيّرة من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
12- استهداف مستعمرة شوميرا بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
13- الساعة 15:00 استهداف ثكنة راميم بصلية صاروخية.
14- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة (شمال راموت نفتالي) بصلية صاروخية نوعية.
15- الساعة 15:10 استهداف الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.
16- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.
17- الساعة 15:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.
18- الساعة 16:00 استهداف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام للمرة السادسة بصلية صاروخية.
19- الساعة 16:20 استهداف مخازن يركا شرق مدينة عكا بصلية صاروخية كبيرة.
20- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في أطراف الحي الشرقي لبلدة الخيام بصاروخ نوعي.
21- الساعة 17:00 استهداف دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين ما أدى إلى اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح.
22- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.
23- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.
24- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لِبلدة مارون الراس بِصلية صاروخية.
25- الساعة 21:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بِصلية صاروخية.
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