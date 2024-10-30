ارتفاع أسعار الذهب بعد أسبوع من الاستقرار
ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بمقدار 12 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، وذلك بعد فترة استقرار استمرت أسبوع، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وبحسب النشرة، سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و190 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و189 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 1020000 ليرة وسعر شراء 1019000 ليرة.
وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 43 مليوناً و750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 10 مليون و50 ألف ليرة.
وأجعت الجمعية الحرفية سبب الارتفاع إلى “ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكلٍ كبير جداً، إذ سجل سعرها 2783 دولاراً”.
ونوّهت الجمعية على “ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية وإعطاء فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية ولصاقة QR”.
يذكر أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 01122448005 و0112230766، بحسب الجمعية.
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