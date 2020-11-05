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تحديد أجور التكاسي في السويداء

حددت محافظة السويداء أجور نقل الركاب في سيارات التكسي العاملة على البنزين ضمن مدن وبلدات المحافظة.

وتضمن قرار تحديد الأجور, أن تعرفة طلب التكسي داخل مدينة السويداء وإلى أي جهة فيها 750 ليرة سورية, أما عبر الهاتف من مكاتب النقل والسفر فالتعرفة 800 ليرة في حين تبلغ أجرة الراكب الواحد للتكسي سرفيس 200 ليرة.

وحدد القرار أجور نقل الركاب في التكسي بين مختلف المناطق وفق المسافة الكيلومترية, وبلغت من مدينة السويداء إلى مدينة شهبا 3 آلاف ليرة للطلب و500 ليرة للتكسي سرفيس للراكب الواحد ومن مدينة السويداء إلى بلدة المزرعة للطلب 1800 ليرة وللتكسي سرفيس للراكب الواحد 400 ليرة.

كما حددت المحافظة أجور تعرفة طلب التكسي داخل مدينتي شهبا وصلخد بـ 550 ليرة, وعبر الهاتف من المكاتب 600 ليرة وأجرة الراكب الواحد للتكسي سرفيس 150 ليرة فيما تضمن القرار تحديد تعرفة طلب التكسي داخل بلدات وقرى المحافظة بـ 350 ليرة وعبر الهاتف من المكاتب 400 ليرة.