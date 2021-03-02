"بيرة الشرق" في الأسواق قبل نهاية ٢٠٢١

كشفت مدير عام مؤسسة الصناعات الغذائية ريم حلله أن بيرة الشرق ستتواجد في الأسواق السورية في مدة أقصاها نهاية العام الجاري.



وقالت حلله: يتم حالياَ العمل على تأهيل معمل البيرة في شركة الشرق للصناعات الغذائية بطاقة إنتاجية ٤،٧٢٥ مليون لتر سنوياَ بعد أن كانت ٦،٣٦٥ مليون لتر سنوياَ قبل توقفه عن العمل، والكميات التي سيتم طرحها ستغطي الأسواق السورية.



وأضافت: بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل المعمل تم الإعلان على تأهيل أقسام المعمل في العام الماضي، وتم التعاقد والمباشرة لتأهيل قسم الطبخ وألة التعبئة والإغلاق و غسيل الزجاجات وفرن البسترة وقسمي التعبئة والتصفية.



وأضافت " وأما دارة التبريد وتأهيل قسم المحمصة فهي في طور الإعلان والتعاقد".



وأشارت إلى أنه: سيتم العمل على نقل الخزانات الموجودة في معمل بيرة بردى المتوقف عن العمل حالياَ، ونقل جهاز معادل حراري من شركة زيوت حلب إلى شركة الشرق، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمتوافرة واستغلالها بالشكل الأمثل.



ولاقى قرار عودة معمل الشرق للعمل استحسان الكثير من المواطنين في البلاد مع طرح التساؤلات حول أسعار عبوات البيرة التي مازالت غير معروفة.



يذكر أن معمل الشرق توقف عن العمل بسبب أعمال التخريب والسرقة والتدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة حلب منذ اندلاع الحرب في البلاد.





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