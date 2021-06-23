بوتين يُطلع نظيره الكوبي على نتائج قمته مع بايدن

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أطلعه خلاله على نتائج قمته مع الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف مؤخراً.



وجاء في بيان للكرملين، أن "الرئيس تحدث عن انطباعاته عن القمة الروسية الأميركية في جنيف التي عقدت مؤخراً".



كما أطلع بوتين ميركل على النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأميركية.



وكانت الأجواء الإيجابية طغت على القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأميركي جو بايدن، في مدبنة جنيف السويسرية. ففي حين أكّد بوتين أن "روسيا تنوي التزام القوانين الدولية، وأن معاهدة القانون البحري مكرّسة"، بادله بايدن التحية بمثلها، وأكّد أن "نبرة اللقاء برمته، كانت جيدة وايجابية".



من جانبه، أعرب الرئيس الكوبي، بمناسبة الذكرى الـ80 لاندلاع "الحرب الوطنية العظمى" في روسيا، عن تضامنه مع موسكو، مؤكداً المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفياتي في الانتصار على النازية.



وقال البيان إن الجانبين "أكدا أهمية الدفاع عن الحقيقة التاريخية بشأن الحرب الوطنية العظمى وأبطالها، وعدمَ جواز محاولات إعادة كتابة التاريخ".



وبحث الرئيسان في التعاون بين روسيا وكوبا في مختلف المجالات، بما في ذلك مواصلة تنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية، والتعاون في ساحة الأمم المتحدة.