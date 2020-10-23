بوتين يعلق على “طموحات أردوغان العثمانية” والتوتر التركي الفرنسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ليس على علم بوجود أي طموح لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوسيع النفوذ التركي لحدود الإمبراطورية العثمانية السابقة.



وخلال جلسة لمنتدى “فالداي” الدولي للحوار، قال بوتين تعليقا على تقييم الخبراء الذين اعتبروا أن أردوغان يسعى لتوسيع رقعة النفوذ التركي: “لست على علم بخطط الرئيس أردوغان وموقفه من الإرث العثماني. وبهذا الشأن يجب توجيه السؤال إليه بالذات”.





وبشأن موقف تركيا من انضمام القرم إلى روسيا، قال بوتين: “أما بخصوص أي مساع بشأن القرم، فأنا لست على علم بها. وهذا لا يهمني لأن مصالح روسيا محمية بشكل قوي، ولا داعي للشك في ذلك”.



وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخشى ظهور أي خلافات بينها وبين تركيا، مضيفا: “نحن لسنا في موقف يدعونا للخوف من أي شيء”.



وتعليقا على التوترات بين تركيا وفرنسا بسبب قضية قره باغ وبعض القضايا الأخرى، قال بوتين “إننا لم نستغل أبدا الاحتكاكات بين دول أخرى”.



وأكد أن لدى روسيا علاقات مستقرة مع فرنسا، ولها آفاق جيدة. وفي الوقت ذاته يزداد التبادل التجاري بين روسيا وتركيا.



وأشاد بوتين بموقف الرئيس أردوغان من صفقة “إس-400″، التي تسببت بالتوتر بين أنقرة وواشنطن.



وقال: “لقد قررت تركيا أنها بحاجة إلى منظومة حديثة للدفاع الجوي، واشترتها. وأنظمة “إس-400” هي أفضل منظومة في العالم الآن”، وأضاف أنه يسره العمل مع شريك مثل أردوغان.





المصدر: وكالات