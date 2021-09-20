بمشاركة نحو 100 شركة… انطلاق معرض سيلا الدولي التصديري للصناعات الجلدية

بمشاركة نحو 100 شركة سورية وعربية وأجنبية انطلق مساء أمس في مدينة المعارض بدمشق معرض سيلا الدولي التصديري للأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة.



ويتضمن المعرض آخر ما توصل إليه المشاركون من أحدث موديلات وتصاميم الصناعيين والحرفين والمنتجين من الأحذية والحقائب والستر الجلدية وغيرها من المنتجات.



وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية وعضو اتحاد غرف التجارة السورية محمد كزارة أن الصناعات الجلدية السورية شهدت تطوراً ملحوظاً وتتمتع بسمعة طيبة في الوطن العربي لافتاً إلى عودة تصدير المنتجات الجلدية السورية إلى الاسواق الخارجية نظراً لقدرتها التنافسية العالية من خلال جودتها وسعرها المنافس إضافة إلى التصاميم المواكبة لأذواق المستهلكين.



وأشار كزارة إلى أنه تمت دعوة نحو 400 رجل أعمال من الدول الشقيقة العراق والاردن ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر لعقد صفقات تصديرية للمنتجات الجلدية السورية إلى الأسواق الخارجية.



ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري نحو 100 شركة سورية تعمل في مجال صناعة الأحذية والحقائب ومستلزمات الانتاج كما تشارك شركة من ايران وشركتان من لبنان وشركة صينية بوكيل من سورية ويمتد المعرض على مساحة 7000 متر.



ويستقبل المعرض زواره يومياً اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساء.