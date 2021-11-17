تعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
عدوان إسرائيلي جنوب دمشق
بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين
الأمم المتحدة تعلق على الضربات الجوية الأمريكية التي أودت بحياة مدنيين في سوريا
نائب أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة
محنة المفتي أحمد حسون
بالتعاون مع ميليشيا (قسد).. الاحتلال الأمريكي يوزع بذار قمح مشبوه
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا
أهم العوامل التي أسهمت في إستعادة " طالبان باكستان" قوتها
روبرت فورد: أمريكا فشلت ...والأسد فاز في الحرب
مديرا مخابرات السعودية وسوريا يلتقيان في مصر
برعاية الرئيس الأسد..تكريم المتفوقين من أبناء العسكريين والشهداء
وفاة طفل في مخيم الركبان جراء نقص الغذاء والدواء

بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان إلا للضرورة

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الثلاثاء، تحديثا نصحت فيه بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "لا تنصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية"، مضيفة أن هناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية مالية مستمرة وصفها البنك الدولي بأحد أعمق حالات الانكماش في التاريخ الحديث وتسببت في اضطرابات سياسية.

وتفاقمت الأوضاع في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا وانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 أودى بحياة 218 شخصا إضافة إلى أزمة دبلوماسية اندلعت مؤخرا بين لبنان من جهة والسعودية وبعض حلفائها في الخليج من جهة أخرى.

 


المصدر: "رويترز" + وكالات