بدء تسويق محصول القطن في دير الزور

بدأت في محافظة دير الزور اليوم عملية تسويق الأقطان للموسم الزراعي الحالي.



وبين مدير محلج دير الزور المهندس فرعون الثلج أن المحلج بدأ اليوم استلام الأقطان المحبوبة من حقول الفلاحين ووزنها في قبان المحلج بعد وضعها بشاحنات مخصصة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ليصار إلى نقلها من دير الزور إلى محالج حمص وحماة على نفقة المؤسسة وبموجب شهادة منشأ.ولفت الثلج إلى أن التعاون قائم بين جميع الجهات من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، واتحاد فلاحي دير الزور، والمصرف الزراعي، والجمعيات الزراعية، والفلاحين، لتسهيل عملية التسويق.



ولفت رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو إلى مواصلة الفلاحين عملية قطاف محصولهم من القطن لتسويقه بإشراف الجمعيات الفلاحية الزراعية التي تعمل على تسهيل عملية التسويق مشيراً إلى أن السعر الذي حددته الحكومة لمحصول القطن هذا العام هو سعر مجز ويراعي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح جيد للفلاح.



يذكر أن المساحة المزروعة بالقطن في دير الزور بلغت 4216 هكتاراً.