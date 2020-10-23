استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب
قوات الاحتلال التركي تجدد استهداف بلدة عين عيسى في ريف الرقة بالقذائف المدفعية
درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين و المتقاعدين
عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يشتبك مع "داعش" في سلمية
رفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 450 ليرة وغير المدعوم إلى 650
مقتل مسلح من “قسد” وإصابة آخرين في عمليتين متزامنتين في ريف الحسكة الجنوبي
ماظوط سوري
سورية لا تحتاج إلى اتفاق روسي-تركي أو غيره لتنفيذ أي عملية عسكرية
اتفاق يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين الإمارات و”تل أبيب”
قوات الاحتلال التركي تفكك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة
للمرة الثانية وزارة التموين ترفع سعر المازوت الصناعي و التجاري الحر
تدشين مركز تجاري إيراني ضخم في دمشق

باكيت الحمراء بـ1300 ليرة .. ومفقود

اشتكى عدد من المواطنين عن وصول سعر باكيت الحمراء الطويلة بكل فئاتها لسعر تراوح بين 1100-1300 ليرة، هذا في حال وجدت!

مصدر في مركز توزيع حماة فضّل عدم ذكر اسمه، بيّن أن توزيع السجائر الوطنية بالمحافظة يتم عن طريق عدة معتمدين رئيسيين، من خلال عقود مباشرة مع المؤسسة العامة للتبغ باللاذقية. مضيفاً: نحن كمراكز توزيع لا علاقة لنا بالموضوع. فالمعتمدون هم من يتحكمون بالكميات وبالأسعار.

وأوضح أن سعر باكيت الحمراء الطويلة على سبيل المثال للموزع 500 ليرة للمعتمد، وفي السوق فوق 1000 ليرة.

رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة نعمان الحاج بيّن أنه تم تنظيم نحو 100 ضبط منذ بداية العام حتى تاريخه، بحق باعة دخان 90 منها للبيع بأسعار زائدة، والباقي للامتناع عن البيع.

 

 

الوطن