باكيت الحمراء بـ1300 ليرة .. ومفقود

اشتكى عدد من المواطنين عن وصول سعر باكيت الحمراء الطويلة بكل فئاتها لسعر تراوح بين 1100-1300 ليرة، هذا في حال وجدت!



مصدر في مركز توزيع حماة فضّل عدم ذكر اسمه، بيّن أن توزيع السجائر الوطنية بالمحافظة يتم عن طريق عدة معتمدين رئيسيين، من خلال عقود مباشرة مع المؤسسة العامة للتبغ باللاذقية. مضيفاً: نحن كمراكز توزيع لا علاقة لنا بالموضوع. فالمعتمدون هم من يتحكمون بالكميات وبالأسعار.



وأوضح أن سعر باكيت الحمراء الطويلة على سبيل المثال للموزع 500 ليرة للمعتمد، وفي السوق فوق 1000 ليرة.



رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة نعمان الحاج بيّن أنه تم تنظيم نحو 100 ضبط منذ بداية العام حتى تاريخه، بحق باعة دخان 90 منها للبيع بأسعار زائدة، والباقي للامتناع عن البيع.

الوطن