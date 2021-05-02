انزعج من بكاء طفله.. فقام بتعنيفه

اعتقلت قوات الأمن اللبناني رجلاً سورياً بتهمة ضرب ابنه "3 سنوات" بعنف شديد، ما أدى إلى تعرضه لإصابات شديدة في فكه ووجهه وظهره، وذلك في بلدة غزة البقاعية جنوب شرق بيروت.



وأعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني في موقعها الرسمي، أن المتهم صاحب الـ25 عاماً، أقدم على تعنيف ابنه "بسبب انزعاجه من كثرة بكاء الطفل".



وقال بيان لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "ورد اتصال هاتفي من أحد المستشفيات إلى مخفر جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي، حول تعرض طفل قاصر من الجنسية السورية للتعنيف في بلدة غزة البقاعية، حيث توصل عناصر المخفر إلى تحديد هوية الفاعل وهو والد الطفل، الذي اعترف انه أقدم على ضرب ابنه البالغ من العمر 3 سنوات بخرطوم مياه بسبب انزعاجه من كثرة بكائه".



وبعد عرض الطفل على طبيب شرعي، أشار الأخير في تقريره إلى وجود كسر في الفك السفلي، وعلامات ناتجة عن الضرب بأجسام صلبة على الوجه والظهر.