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اليوم تبدأ أيام المعرض السوري الطبي للصناعات الدوائية والتجهيزات السنية بحلب

يبدأ اليوم الخميس المعرض السوري الطبي للصناعات الدوائية والتجهيزات السنية والذي يقيمه فرعا نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة بحلب في فندق الشيراتون بحلب.

وذكر رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان بحلب الدكتور سامي عكش أن المعرض يتضمن أياماً علمية يشارك فيها نخبة من الأساتذة في كليتي طب الأسنان من جامعتي دمشق وحلب، إضافة على مشاركة واسعة من الأطباء الذين سجلوا حضورهم للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم بما يتعلق بالمداوة والمعالجة السنية، مضيفاً بأن المعرض رسالة بأن سورية مستمرة برسالة العلم والتطور العلمي على الرغم من الحصار الجائر الذي تتعرض له.

بدوره مدير عام شركة ثقة المنظمة للمعرض وسيم ناشد أشار إلى أن المعرض هو الأول من نوعه كمعرض تخصصي ويشارك فيه أكثر من 60 شركة منها الصناعات الدوائية ومنها للتجهيزات السنية، مضيفاً أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن محاضرات وجلسات علمية باختصاصي الصيدلة وطب الأسنان.

 


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