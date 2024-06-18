لتعذر وصول بعض الحيوانات.. تأجيل الافتتاح الرسمي لحديقة العدوي بدمشق

كشف مستثمر حديقة العدوي (حديقة الحيوانات) سامر الحمصي عن تأجيل الافتتاح الرسمي للحديقة لما بعد عيد الأضحى.

وبين الحمصي أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح حديقة الحيوانات في العدوي أول أيام عيد الأضحى المبارك إلا أنه تأجل لما بعد العيد نظراً لإجراءات أخرت الافتتاح كوصول الحيوانات من بلدان أخرى وإجراءات إدخالها إضافة إلى خدمات أخرى داخل الحديقة لم تجهز بعد.

وأشار إلى أن الحديقة تستقبل زوارها من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 ليلاً برسم دخول رمزي يبلغ 5000 ليرة.

وذكر أن عدد زوار الحديقة منذ شهر وحتى الآن بلغ 50 ألف زائر وهم في توافد بشكل يومي.

يذكر أن الحديقة افتتحت أبوابها بشكل تجريبي منذ أول أيام عيد الفطر الماضي ومستمرة حتى اليوم باستقبال الزوار، في حين صرح مستثمرها لـ”أثر” بأنه يحاول تصميم أهم حديقة حيوانات في سوريا.

وأوضح أنه بصدد إحضار حيوانات نادرة تُشاهد لأول مرة في البلاد، حيث تم تجهيز محمية الطيور بشكل كامل وهي تحوي كل أنواع الطيور، كما تم استيراد الدب الروسي؛ النمر؛ الفهد ؛ الأسود ؛ فهد الجاكوار، دببة كبيرة، غزلان، مع استمرار العمل على استيراد حيوانات نادرة وجميلة وغير موجودة سابقاً في سوريا؛ سيتم وضعها ضمن أقفاص مدروسة وآمنة وستشرف عليها مجموعة من الأطباء البيطريين لأن من شروط العقد لاستثمار حديقة الـحيوانات أن يوجد طبيب مشرف عليها وأن يكون لكل حيوان دفتر لقاح ويجري فحصه بشكل دوري للتأكد من سلامته.

اثر