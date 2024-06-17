شاب سوري من جبلة يتحول إلى تريند بسبب شهامته!

قرر صانع محتوى لبناني القيام برحلة سياحية إلى اللاذقية، برفقة صديقه الإيطالي.

أثناء الرحلة، مرّ الاثنان عبر مدينة جبلة، وتوقفا عند محل بسيط يبيع الحمص والفول والفلافل، يديره شاب سوري.

دخلا إلى المحل وحاولا التحدث بالإيطالية، ثم انتقل اللبناني إلى العربية المكسرة ليشرحا له بأنهما لا يملكان المال ويريدان تناول الإفطار إن أمكن.

الشاب السوري، على الرغم من بساطة محله، رحب بهما بحرارة وجهز لهما طاولة مليئة بالطعام تكفي لأربعة أشخاص.

لم يكتفِ بذلك، بل عندما أنهيا وجبتهما، تقدم الشاب وعرض عليهما مبلغًا ماليًا لأنه اعتقد أنهما بحاجة.

هذا التصرف النبيل دفع اللبناني وصديقه إلى الكشف عن حقيقة التجربة الاجتماعية التي كانوا يقومون بها، والتي هدفت إلى معرفة رد فعل الناس في حال واجه أحدهم ضائقة مالية في سورية.

بعد انتهاء الفطور، شكر الشابان البائع وقدما له مبلغاً كبيراً من المال كهدية تقديراً لكرمه.

ولكن الشاب، رغم بساطة محله، رفض بشدة قبول المال، مفضلاً أن تُقدم المساعدة لمن هو أكثر حاجة منها.

وأصر على موقفه قائلاً : “أنتم ضيوفنا وهناك من هو بحاجة أكثر مني، قدموا المبلغ باسمي لمن يحتاجه”.

هذا الموقف النبيل أثار إعجاب الجميع، وأصبح الشاب السوري حديث الناس على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام، لتبرز أصالة وشهامة الشعب السوري، الذي لا يرد أحداً عن بابه، مهما كانت الظروف.



