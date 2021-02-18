المقداد ولافروف يناقشان نتائج لقاءات “أستانا 15” ويؤكدان أهمية استمرار الجهود المشتركة

شدد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في اتصال هاتفي اليوم على أهمية استمرار الجهود المشتركة لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تواصل اعتداءاتها على المدنيين الآمنين في سورية.



ونقلت “سانا” أن الوزيران ناقشا نتائج لقاءات “أستانا 15” التي انتهت اليوم، حيث عبرا عن ارتياحهما لما تضمنه البيان الختامي من تأكيد على التزام الجميع بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وأكدا على استمرار العمل وفق هذه الصيغة والبناء على ما تم انجازه سابقاً بهذا الإطار.



ودان الجانبان الإرهاب الذي يستهدف سورية، وأكدا على أهمية استمرار الجهود المشتركة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وأن جميع الاتفاقات والتفاهمات التي سبق وتم التوصل إليها لا تشمل تلك المجموعات الإرهابية وأن العمل يجب أن يستمر نحو مواجهة هذه المجموعات واستعادة الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية.



وأكد الوزير المقداد أن الشعب السوري يقدر عالياً الدعم الحقيقي لروسيا قيادة وحكومة وشعباً في مواجهته التنظيمات الإرهابية وكذلك في مواجهة الإرهاب الاقتصادي المفروض عليه من خلال الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تستهدف أساسيات حياة السوريين وخصوصاً في هذه الفترة التي يواجه العالم وباء كورونا.



كما أشاد المقداد بالإنجازات الروسية المحققة فيما يتعلق باللقاح الخاص بكورونا واعتماد الكثير من دول العالم اللقاح الروسي الذي أثبت فعاليته مؤكداً رغبة سورية بالحصول عليه لدعم إمكانياتها وتحصين شعبها لمواجهة هذا الوباء.



بدوره أكد الوزير لافروف دعم بلاده المستمر لسورية لاستعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى كل أراضيها مشيراً إلى أهمية دعم العملية السياسية وعمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي.



وجدد لافروف التعبير عن موقف بلاده الرافض للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب مشيراً إلى سعي روسيا لتقديم المزيد من الدعم لسورية في هذا المجال وخصوصاً فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا وتزويد سورية باللقاح الروسي.





المصدر: سانا