المتحف الوطني باللاذقية يستعيد 36 قطعة نقدية ذهبية ‏

تسلم المتحف الوطني في اللاذقية 36 قطعة أثرية نقدية ذهبية تؤرخ لحضارات ‏تعاقبت وازدهرت على الأرض السورية وأسهمت بإغناء الثقافة الإنسانية ضمن ‏إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها الجهات المختصة لمكافحة جريمة الاتجار غير ‏المشروع بالآثار السورية‎.‎



ونقلت وكالة "سانا" عن مدير عام الآثار والمتاحف نظير عوض قوله إن القطع ‏النقدية التي تم تسليمها إلى المتحف الوطني باللاذقية مهمة جداً والبعض منها قد ‏يكون نادراً وتؤرخ لحضارات من الرومانية والبيزنطية والإسلامية، لافتاً إلى أنه ‏تم ضبطها في محافظة اللاذقية حيث كانت معدة للتهريب خارج البلاد.‏



وثمن عوض الجهود الكبيرة والمهمة التي تبذلها الجهات المختصة في كشف ‏الأشخاص الذين يعملون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار السورية ومنع ‏وصولها إلى تجار الآثار في العالم معتبراً أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى كشف ‏من يقف وراء عملية الاتجار من أشخاص وداعمين وشبكات.‏



يشار إلى أن تضافر الجهود الوطنية بين المؤسسات العاملة على التراث ‏الأثري والجهات المختصة أسهم بشكل فعال في ضبط آلاف القطع الأثرية التي ‏كانت معدة للتهريب وتمت مصادرتها واستعادتها وتسليمها للمتاحف السورية.‏