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الليرة تكسر حاجز الـ 3000 ليرة هبوطاً في السوق الموازية

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، تحسنا كبيرا في سعر صرفها أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء, وسجلت سعرا جديدا، كسرت من خلاله حاجز الـ 3000، أمام الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الليرة بدمشق أمام الدولار الواحد، 2900 ل.س، شراء، 2990 ل.س مبيع.

هذا وكان مصرف سوريا المركزي, قد اتخذ عدداً من الاجراءات التي أسهكت بشكل فعال في تعديل سعر الصرف, ومنها رفع سعر صرف الدولار في نشرة أسعار لمصرف المركزي الى 2512 ليرة.

فيما يرى محللون اقتصاديون أن الليرة السورية ستستمر في التحسن في الفترة القادمة.