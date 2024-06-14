المحكمة الأوروبية ترفض شطب رجل الأعمال السوري عصام شموط من قائمة العقوبات

رفضت المحكمة العامة الأوروبية طلباً تقدم به رجل الأعمال السوري ومالك شركة “أجنحة الشام”، عصام شموط، لشطب اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عصام شموط، في تموز 2022، باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا الداعمين للحكومة السورية، وبصفته مالكاً لشركة “أجنحة الشام” للطيران، ورئيس “مجموعة شموط التجارية”.

واعتبرت المحكمة العامة الأوروبية أن المجلس الأوروبي “التزم بأسباب الدولة، والحق في الحماية القضائية الفعالة، ومبدأ التناسب”.

وأكدت المحكمة أن عصام شموط “فشل في إثبات أنه غير مرتبط بالحكومة السورية”، مشيرة إلى أن “مصادرة الحكومة السورية لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون ليست كافية لدحض افتراض الارتباط”.

وتعتبر العقوبات الأوروبية والأميركية أن رجل الأعمال عصام شموط، هو “رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، وداعم للحكومة السورية، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران، ورئيس مجموعة شموط الناشطة في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات”.

و”أجنحة الشام” شركة طيران خاصة أُسست في عام 2007، وتعتبر أول شركة خاصة تعمل في مجال الطيران، توقفت عن العمل بعد فرض العقوبات عليها في 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول 2014، إذ اعتمدت حينذاك كـ “ناقل وطني سوري”.

وأعادت الولايات المتحدة الأميركية إدراجها على قائمة العقوبات في عام 2016 مرة أخرى.

وكالات