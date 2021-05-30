اللاذقية: أب كبل ابنته بالسلاسل وعذبها لأنها تواصلت مع شاب!

ألقى فرع الأمن الجنائي باللاذقية القبض على أب قام بتكبيل ابنته بالسلال وتعذيبها وضربها بشكل مبرح، بذريعة تواصلها مع أحد الشبان.



ونشرت وزارة الداخلية تفاصيل الحادثة على صفحتها في فيسبوك، وقالت إنه بناءً على المعلومات الواردة لفرع الأمن الجنائي باللاذقية حول إقدام أب على تكبيل ابنته بالسلاسل وتعذيبها وضربها بشكل مبرح.



وبعد أخذ التفويض القضائي توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي باللاذقية للمكان وتم تحري المنزل بحضور المختار حيث تم العثور على الفتاة وهي مكبلة بالسلاسل والأقفال على سريرها وآثار الضرب المبرح والكدمات واضحة على جسدها وتم قص شعرها بشكل جائر من قبل والدها المدعو (حسام - ب) مواليد ١٩٧٠ والذي تم توقيفه فوراً وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه واستخدامه سلاسل وأسياخ بضربها وأن السبب عائد لقيام ابنته بالتواصل عبر جهازها الخليوي مع أحد الشبان تم مصادرة أدوات التعذيب وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً.