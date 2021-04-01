الكهرباء: قلة واردات الفيول أدت إلى زيادة التقنين الكهربائي

قال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز جاسم الظاهر إنه، خلال الفترة الماضية شهدنا قلة في واردات الفيول انعكست بشكل كبير في إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبذلك قلة كمية توليد الكهرباء.



وقال الظاهر “هذا السبب أدى إلى زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي في عموم المحافظات وخاصة خلال اليومين الماضيين”، مشيراً إلى أن “توريدات الوقود لها أثر أساسي على واقع الكهرباء.”



وتابع مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء “أنه لا يخفى على أحد أن محطات توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الفيول، وكلما زادت التوريدات كلما تحسن الواقع الكهربائي، وعندما تقل التوريدات يزداد الوضع الكهربائي سوءاً.”



وبين الظاهر “أن كمية التوليد كانت تصل مابين 2700 ميغا إلى 3000 ميغا واط وحاليا 2200ميغا واط، أي انخفضت كمية التوليد وزادت ساعات التقنين.”

يجدر بالذكر أنه معظم المناطق في المحافظات السورية شهدت زيادة في ساعات التقنين خلال اليومين الماضيين وصلت إلى أقل من ساعة في بعض المحافظات ومنها اللاذقية خلال فترة النهار.



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