الكهرباء ترفع أسعار الفروج و البيض

يعود سعر كيلو الفروج للارتفاع في أسواق اللاذقية وفق النشرة التموينية، ليصل كيلو الفروج المذبوح إلى 7 آلاف ليرة، وكيلو الشرحات إلى 11 ألف ليرة، أما كيلو السودة فسجل سعر 10800 ليرة، وكيلو القوانص 3800 ليرة مقابل 6 آلاف ليرة لكيلو الجوانح.وبالتوازي، ارتفع سعر طبق البيض الكبير وفق نشرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتاريخ 19 أيلول، ليسجل سعر 9600 ليرة، وطبق البيض الصغير بـ 9 آلاف ليرة، أما البيض الصغير «الباكوري» فسجل سعر 8800 ليرة للطبق الواحد.



ويتساءل مواطنون عن سبب الارتفاع المستمر لأسعار البيض والفروج في النشرات الرسمية، رغم الوعود الوزارية بالعمل على تخفيض الأسعار وضبط الأسواق، إلا أن الواقع غير ذلك تماما، معتبرين أن النشرات التموينية تصب لمصلحة التجار والباعة لا المستهلك الذي تحمل شعار حمايته اسمياً لا فعلياً، بحسب رأيهم.



وبالعودة إلى مدير منشأة الدواجن في اللاذقية باسم حسن، فقد أكد أن أسعار الفروج والبيض تشهد ارتفاعاً مستمراً جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوقف العديد من المداجن عن العمل خلال الفترة السابقة.



وأضاف حسن أنه خلال شهر آب الماضي، شهدت تكاليف الاستخدامات ارتفاعاً بشكل كبير، وأهمها مادة المازوت التي يتم استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية بظل الانقطاع المستمر للتيار وفق نظام التقنين في مجمل المحافظة.



وتابع بالقول: إضافة إلى ذلك فإن سعر المواد العلفية شهد ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، وجميعها عوامل تزيد الأعباء على المنشأة وبالتالي ارتفاع تكاليف المنتجات.



وحول إنتاج المنشأة، بيّن حسن أنه ومنذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، تم إنتاج 125 طناً من الفروج، و12 مليون بيضة مائدة.



ولفت مدير الدواجن إلى تسويق كامل منتجات المنشأة إلى مؤسسات القطاع العام وعبر صالات المنشأة والمؤسسة السورية للتجارة، منوهاً بأن الأسعار في الصالات أقل من السعر التأشيري بحوالي 5 %.وأشار حسن إلى أن المنشأة تعمل وفق طاقتها القصوى وذلك وفق توجيهات الوزارة والإدارة العامة، بهدف التأثير ما أماكن في السواق وتأمين المنتجات للمستهلك بأنسب سعر ممكن.



وأفاد عن وجود خمسة قطعان بياض منها أربعة دخلت بالإنتاج بعدد 84 ألف فرخة بمعدل إنتاج يومي 190 صندوقاً، ما يعادل 2280 طبقاً.كما لفت حسن إلى أن المنشاة تتحضر لاستقبال دفعات جديدة من الصيصان البياض والفروج خلال الشهر القادم.



الوطن