القبض على أشخاص يمتهنون سرقة المعامل في حلب

ألقت دورية من قسم شرطة النيرب في حلب القبض على خمسة أشخاص وهم يقومون بسرقة كابلات وقطع نحاسية من أحد المعامل في حي (جبرين)، وضبطت بحوزتهم أدوات يستخدمونها في قطع وقص الأكبال النحاسية.



وبالتحقيق معهم من قبل القسم المذكور وفرع الأمن الجنائي اعترفوا بقيامهم بارتكاب عدة سرقات لمعامل صناعية في حي (جبرين ) بالاشتراك مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه أيضاً واعترف باشتراكه معهم بالسرقات المذكورة.



تم استرداد بعض المسروقات ومصادرة الأدوات التي كانوا يستخدمونها في أعمال السرقة وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.