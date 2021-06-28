العثور على فتاة قاصر تنام في حديقة بسبب إهمال والديها وضربها من زوجة أبيها

قامت دورية من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بإحضار فتاة قاصر متشردة إلى مركز الإدارة، وذلك بعد ورود معلومات حول قيام الفتاة المذكورة بالنوم ضمن حديقة في محلة المرجة بدمشق.



وأفادت الفتاة بعد سؤالها عن سبب تركها للمنزل، بأنها مقيمة مع خالتها زوجة والدها في منزل والدها في محلة (جبل الرز) وإن زوجة أبيها قامت بضربها وعض يدها وإمساكها من عنقها ومحاولة خنقها، ومن شدة الخوف توجهت إلى الشارع وذهبت إلى منطقة المزة 86 إلى منزل والدتها المدعوة ( أمل . ح ) فأعلمتها بما حصل لكنها لم تلقَ أي تعاطف منها ولم تكترث بما حصل معها وطلبت منها العودة إلى منزل والدها عندها عادت أدراجها إلى حديقة المرجة وبقيت نائمة ضمنها حتى مساء اليوم التالي.



فتم إحضار كل من والدها المدعو ( سمير . ع ) وزوجته المدعوة (حنان . ح ) وطليقته المدعوة ( أمل . ح )، وبتدقيق وضعهم تبين أن والدها من أصحاب السوابق بالنصب والاحتيال وارتياد الملاهي الليلية واستدراج الزبائن إليها، وزوجته ( أمل ) من أصحاب السوابق بالدعارة والنصب والاحتيال ومهملة في تربية أطفالها الثلاثة.



وبالتحقيق مع والدها أفاد أنه كان متزوج من المذكورة أمل وله منها ثلاثة أطفال وبسبب الخلافات بينهما قام بطلاقها وكان يقوم بضرب أولاده، كما اعترف بقيامه بربط ابنته رغد من قدميها وضربها، وبسبب إهماله في تربية أطفاله تسبب في عدم إكمالهم التعليم الابتدائي، وبالتحقيق مع زوجة والدها المدعوة ( حنان) اعترفت بقيامها بضرب الطفلة والمشاجرة معها باستمرار وضربها وطردها من المنزل.



تم وضع الطفلة المذكورة في مركز إيواء لتقديم كامل الرعاية والاهتمام لها، واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.