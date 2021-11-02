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العثور على طفل مرمي في مدخل أحد الأبنية في حلب.. والشرطة تعثر على والديه

تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً حول وجود طفل حديث الولادة مرمي في مدخل أحد الأبنية في حي الجميلية بحلب .

قام قسم شرطة الجميلية بإدخال الرضيع إلى مشفى حلب الجامعي للتأكد من سلامته الصحية وتبيّن أن وضعه جيد ، ومن خلال المتابعة والبحث تمكن القسم المذكور من معرفة أب الطفل وأمه وإحضارهما إلى مركز القسم ، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على رمي الطفل للتخلص منه كونه غير شرعي .

تم تنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراء القانوني بحقهما .