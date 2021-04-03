العثور على جثتين لفتاتين مجهولتي الهوية على الشاطئ بالقرب من بلدة الحميدية بطرطوس

عثرت الجهات المختصة في محافظة طرطوس اليوم على جثتين لفتاتين مجهولتي الهوية على الشاطئ بالقرب من بلدة الحميدية.



وأوضح قائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى الجاسم في تصريح لمراسلة "سانا" أنه تم إبلاغهم ظهراً عن وجود جثتين لفتاتين على الشاطئ بالقرب من بلدة الحميدية حيث توجهت العناصر إلى المكان لإجراء التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة مؤكداً أنه لم يتعرف أحد من أبناء المنطقة على الفتاتين وأنه سيتم تعميم مواصفاتهما غداً على صفحة الشرطة عسى أن يتعرف أحد عليهما.



بدوره بين رئيس مجلس بلدة الحميدية مجدي طعمة أنه أثناء وجوده بالقرب من الشاطئ وجد جثتي الفتاتين مرجحاً أن يكون السبب غرق قارب كان يقلهما بالقرب من لبنان وعلى إثر الأنواء التي حصلت اليوم في المنطقة لفظهما البحر.



ولفت طعمة إلى أن عناصر الشرطة والصحة حضرت إلى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة فيما تم التواصل مع مديرية الموانئ لتمشيط الشاطئ للتأكد فيما إذا كان هناك جثث أخرى.