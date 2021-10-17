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الشركة العامة لصناعة الأحذية تعدّل نظام الحوافز وتشمّل العمال بالتأمين الصحي الشامل

بين التقرير الإنتاجي للشركة العامة لصناعة الأحذية أن قيمة إنتاج الشركة بلغ حتى بداية الشهر العاشر للعام الحالي 6 مليارات ليرة سورية وتجاوزت قيمة مبيعاتها 7 مليارات ليرة، في حين بلغت قيمة المخزون أكثر من مليار ليرة وهو مسوق بشكل يومي إلى الجهات الطالبة، كما تجاوزت أرباح الشركة /1/ مليار ليرة.

وأوضح مدير عام الشركة العامة لصناعة الأحذية شريف الحسن أنه يتم العمل حالياً على إعادة تجميع وإصلاح العديد من الآلات في معمل أحذية النبك ووضعها في الخدمة للوصول إلى منتج نهائي، كما يتم تجهيز صالات للبيع في كافة المحافظات إضافة إلى صالات باب توما في دمشق والسويداء ودرعا.

على صعيد آخر قامت إدارة الشركة بالعمل على متممات الرواتب وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء حيث تم تعديل نظام الحوافز إضافة إلى تشميل كافة العمال بالتأمين الصحي الشامل.