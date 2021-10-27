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السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف بلاده الرافض لمحاولات بعض الأطراف الإقليمية انتهاك سيادة سورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية على أراضيها.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن السيسي قوله خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في القاهرة اليوم: ناقشنا الأزمة في سورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي للحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك سيادة سورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية على أراضيها.

وفي سياق آخر أكد السيسي حرص بلاده على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار السيسي إلى تطلع مصر لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا يوم الـ 24 من كانون الأول القادم بما يتيح للشعب الليبي فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة بلاده مع التشديد على الالتزام بمقررات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي إلى سحب جميع العناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى.

كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع رومانيا في مختلف المجالات.