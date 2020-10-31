الذهب مستمر بالارتفاع.. إليكم نشرة الأسعار في سورية اليوم السبت

ارتفع سعر غرام الذهب في سورية مجدداً اليوم السبت إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد، بعد أن سجل الخميس سعراً قدره 126 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 128 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 109 آلاف و714 ليرة سورية.



وسجلت الأونصة الذهبية السورية اليوم مستوى قياسي جديد لأول مرة في تاريخ الذهب السوري، حيث وصل السعر قدره 4 ملايين و731 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1879 دولاراً.



أما بالنسبة لأسعار الليرات الذهبية، فقد ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية أيضاً إلى مستوى هو الأول لها في تاريخ البلاد، حيث سجل مليون و74 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و119 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و74 ألف ليرة سورية، بينما ارتفعت الليرة الرشادية إلى 950 ألف ليرة سورية.



وقبل يومين، أكد رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي أن حركة المبيع الحالي في الأسواق والدمغة في جمعية الصاغة لا تتجاوز الكيلو غرام الواحد، في حين الذهب الكسر الذي كان يأتي من المنطقة الشرقية وبالذات من القامشلي انخفض بشكل كبير وأصبح 12 كيلو غرام ذهب كسر كل 15 يوماً، ويأخذون بدلاً عنها ذهب مصاغ.



كما أشار جزماتي إلى أن الإقبال يتركز حالياً على شراء ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية وذلك لكونه الملاذ الآمن في فترة ارتفاع الأسعار والتقلبات بالأسواق.



الجدير بالذكر أن رئيس جمعية الصاغة أكد سابقاً أن سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار، لأن الأخير يتناسب طرداً مع سعر الذهب، فكلما ارتفع سعر الدولار ازداد سعر الذهب والعكس صحيح.