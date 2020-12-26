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الخارجية الروسية: لم نخف معارضتنا لغارات “إسرائيل” على سوريا

أعربت موسكو عن استغرابها إزاء استدعاء الحكومة “الإسرائيلية” السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، على خلفية مقابلة له نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عقدته أمس الجمعة نقلته “نوفوستي” إن “رد فعل إسرائيل بشدة على تصريحات السفير الروسي تستدعي استغراب موسكو”.

وتابعت “خاصة وأن الجانب الروسي أطلع الزملاء “الإسرائيليين” مراراً وتكراراً بآرائه إزاء هذه المسائل على مختلف المستويات”.

وشددت المتحدثة على أن جميع تصريحات السفير تتطابق مع مواقف روسيا المعروفة للجميع بشأن قضايا الشرق الأوسط.

ولفتت زاخاروفا إلى أن “روسيا لم تخف أبدا معارضتها للغارات الإسرائيلية على سوريا، لكونها تسهم في تقويض استقرار المنطقة”.

ونشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” مؤخراً اقتباسات من تصريحات للسفير الروسي لدى “إسرائيل” تنص خاصة على أنه ليس إيران، بل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي يمثل أكبر عامل لزعزعة استقرار المنطقة.