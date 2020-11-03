الحبوب تعلن عن مناقصة لاستيراد القمح الطري

أعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، عن مناقصة جديدة لاستيراد 150 ألف طن قمح طري، من منطقة البحر الأسود.



وبحسب ما نقل موقع “الإقتصادي” فإن الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية، سيكون في 9 تشرين الثاني.



ويعتبر القمح السوري من النوع القاسي الذي لا يناسب صناعة الخبز، لذلك يتم خلط طحينه مع طحين القمح الطري المستورد لإنتاج رغيف الخبز.



وكانت المؤسسة طرحت مناقصتان لتوريد القمح الطري من أوروبا وروسيا بحجم 200 ألف طن لكل واحدة منهما، حيث طرح التقدم إليهما في آب الماضي وأغلق بين 9 و14 أيلول الماضي.



كما أعلنت المؤسسة سابقا، عن مناقصة لشراء 200 ألف طن قمح من روسيا نهاية حزيران الماضي أغلق التقدم إليها 28 تموز، ومنحت المؤسسة مهلة 60 يوماً لشحن القمح.



ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً سعر الخبز لتصبح الربطة مع كيس بـ100 ليرة سورية، مع خفض وزنها من 1,300 غرام إلى 1,100 غرام، كما رفعت سعر طن الطحين المدعوم إلى 40 ألف ليرة.



وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، الشهر الماضي، إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 و200 ألف طن من القمح شهرياً.



يذكر أن الأفران السورية تعاني من ازدحام كبير منذ آذار الماضي، رغم تأكيدات حكومية على توفر الطحين بشكل كافي، وتحديد مخصصات الأسر من الخبز تبعاً لعدد الأشخاص عبر البطاقة “الذكية”.