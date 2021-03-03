الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد

بيّنَ مصدر ميداني أن وحدات من الجيش قضت أمس على العديد من الدواعش، خلال مطاردتها لهم بالبادية الشرقية، ودمرت لهم عربات "بيك آب".



وأوضح المصدر، أن الجيش كان أردى فجر أمس مجموعة من تنظيم داعش، خلال تصديه لها على محور قرية الديبة شرق الرهجان ودمّر لها سيارة "بيك آب" نوع هايلوكس.



ولفت المصدر، إلى أن الجيش واصل تمشيط البادية الشرقية وما بين حمص ودير الزور ومن عدة محاور من مسلحي داعش، وذلك بمساندة الطيران الحربي السوري.



أما في منطقة "خفض التصعيد" بريفي حماة وإدلب، ذكرت صحف محلية أن المسلحين اعتدوا بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بسهل الغاب الشمالي الغربي، وإدلب الجنوبي.



فيما أكد مصدر ميداني، أن الجيش السوري رد على هذه الاعتداءات باستهداف نقاط تمركز المسلحين في العنكاوي والعمقية في سهل الغاب الشمالي الغربي بالصواريخ، وفي البارة والفطيرة وفليفل وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.