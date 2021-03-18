التقرير الإيراني النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

نشرت إيران أمس، تقريرها النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في كانون الثاني 2020، الذي يحمّل المسؤولية لـ"مشغل نظام الدفاع الجوي".



وقال التقرير إن المشغل تصرف من دون تلقي أمر عسكري، في محاولة لرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات الإيرانية، مما أثار انتقادات من أوكرانيا وكندا اللتين خسرتا العديد من مواطنيهما في الحادث.



وتحطمت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية عقب إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في الثامن من كانون الثاني2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.



وفي تلك الليلة، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حال تأهب خشية وقوع ضربة أمريكية رداً على هجوم صاروخي نفذته طهران قبل ساعات من ذلك، واستهدف قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق حيث يتواجد جنود أمريكيون.