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الاتحاد الأوروبي يخصص 130 مليون يورو “لدعم اللاجئين السوريين” في لبنان والأردن

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنه “قرر الاتحاد الأوروبي حشد مساعدات مالية بقيمة 130 مليون يورو للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في كل من لبنان والأردن”.
وأوضح البيان أن “لبنان سيحصل على مبلغ وقدره 98 مليون يورو، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة والتعليم وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

ولفت البيان إلى أن “المملكة الأردنية ستحصل على مبلغ وقدره 32 مليون يورو للتعليم وغيرها من المساعدات الأساسية”.

وتأتي تلك الحزمة الإنسانية قبل انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة والمحدد عقده في 29 و30 آذار.

ويعيش اللاجئون السوريون أوضاعا معيشية سيئة وفقدان للأطعمة والأدوية، فضلا عن المعاملة العنصرية والفقر في دول اللجوء عامة وبشكل خاص لبنان وتركيا.

يذكر أنه يقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ، وفي الأردن حوالي 660 ألف لاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.