الأمن الجنائي يكشف ملابسات مقتل الطبيب كنان علي ويقبض على الجاني

أفادت وزارة الداخلية بأن فرع الأمن الجنائي باللاذقية استطاع كشف ملابسات الانفجار الذي وقع بتاريخ ٢٠٢١.٨.٢٣، ضمن عيادة الطبيب المغدور كنان علي أخصائي أمراض قلبية الكائنة في دوار الزراعة.



حيث تبين بعد الكشف وجود بقايا جهاز قياس حرارة إلكتروني منفجر ضمن العيادة (خاص بفحص مرضى الكورونا) أدى انفجار هذا الجهاز إلى إصابة الطبيب إصابة بليغة أسعف بعدها إلى مشفى تشرين الجامعي وفارق الحياة فيه متأثرا بإصابته.



وأوضحت الوزارة قيام فريق بحث جنائي تم تشكيله لكشف ملابسات الجريمة، بالتحري وجمع المعلومات ومسح الكاميرات، ليتبين له بأن شخصاً دخل ليلاً على المبنى مكان الانفجار وتنطبق مواصفاته مع أحد الأشخاص المشتبه بهم ويدعى ( ح - ص)، وتبين أنه متواجد في محافظة دمشق، فتم إرسال دوريات إلى دمشق وتمكنوا من إلقاء القبض عليه وحجز سيارته.



وذكرت الوزارة بأنه تم ضبط حقيبة سوداء بعد تحري السيارة وعثر بداخلها على عدة أجهزة خاصة بصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بإقدامه بعد التخطيط المسبق على تفخيخ جهاز قياس حراري إلكتروني (الخاص بالكورونا) بعد وضع مادة متفجرة داخله والحضور ليلاً إلى عيادة الطبيب المغدور (كنان) وتعليق الجهاز على باب العيادة بهدف قتل الطبيب، ومن ثم مغادرته إلى دمشق وذلك بسبب خلافات قديمة.



وأكدت الوزارة بأنه سيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً لينال جزاءه العادل.