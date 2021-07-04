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الأسير الفلسطيني أبو عطوان يواصل إضرابه لليوم الـ 61

الأسير الفلسطيني أبو عطوان يواصل إضرابه لليوم الـ 61

أعلن الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ 61 امتناعه عن شرب الماء احتجاجاً على رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه.

ونقلت وكالة معاً عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم إن أبو عطوان أعلن امتناعه عن شرب الماء وسط تدهور خطير في حالته الصحية محذراً من أن كل ساعة تمر تشكل خطراً على حياته.

ومن جهتها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير أبو عطوان رغم التدهور الخطير في وضعه الصحي ما هو إلا جريمة قتل بطيئة مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير أبو عطوان 28 عاماً يعاني من نقص حاد في كمية السوائل ما قد يهدد بأي لحظة بتوقف وظائف أعضائه الحيوية وارتقائه شهيداً