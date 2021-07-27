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افتتاح فرع لكلية “ناخيموف” البحرية الروسية في سوريا

يفتتح اليوم في محافظة اللاذقية، غربي سوريا، فرع جديد لكلية “ناخيموف” البحرية الروسية الشهيرة، والتي تقدم العلوم العسكرية للشباب في سن مبكرة.

وقالت مصادر أن حفل الافتتاح سيحضره كل من قائد تجميع القوات الروسية في سوريا، ونائب رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي في غرفة التجارة والصناعة الروسية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.

وتأسست الكلية  في مدينة سان بطرسبورغ عام 1944، واتخذت اسمها تيمنا بالأدميرال الروسي في الحقبة الإمبراطورية الروسية، بافل ناخيموف.

وفي آب/ أغسطس 2016، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بإنشاء فرع لكلية “ناخيموف البحرية” في مدينة مورمانسك.

وتقدم كلية (ناخيموف) أحد أشكال التعليم العسكري للشباب في سن مبكرة.

وأقامت قوات البحرية الروسية العاملة في قاعدة طرطوس على الساحل السوري احتفالا بمناسبة الذكرى الـ325 لإنشاء الأسطول الروسي.

وشاركت في الاحتفال غواصات وسفن حربية تابعة لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى طائرات ومروحيات عسكرية