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اغتيال شخصين وإصابة آخر في كمين للمسلحين بريف درعا

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح في كمين للمسلحين على طريق النعيمي-صيدا بريف درعا، جنوبي سوريا.

وقال مصدر أمني لـ”سبوتنيك: “مجموعة مسلحة نفذت كمينا استهدف سيارة كان يستقلها 3 أشخاص ما أسفر عن مقتل اثنين من عائلة العبود وإصابة آخر بجروح”.
وتأتي عملية الاغتيال اليوم في أعقاب فشل اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة السورية ومسلحي درعا البلد بوساطة روسية.

يشار إلى أن اتفاق التسوية في درعا البلد قد تعطل بعد يومين من تنفيذ عملية التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة.

وبحسب مصدر أمني سوري فإن “الاتفاق تعطل بسبب تعنت المسلحين في عدم تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة كما نص الاتفاق”.
وأضاف المصدر أن “وفدا روسيا دخل درعا البلد في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق إلا أن الوفد خرج دون التوصل لأي نتيجة”.

يذكر أنه سبق وقد تم التوصل لاتفاق تسوية في درعا البلد مؤخرا بعد اجتماعات مطولة بين اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية واللجنة المركزية التابعة للمسلحين بوساطة روسية.