احتال على شقيقتين بمبلغ «34 مليون ليرة»

كشفت وزارة الداخلية عن حادثة نصب واحتيال حدثت في دمشق.وفي التفاصيل، «ادعت شقيقتين إلى قسم شرطة الشاغور في دمشق بإقدام المدعو "مصطفى . ح"، بالنصب والاحتيال عليهما حيث أخذ من الأولى مبلغ (27) مليون ليرة سورية بعد إيهامها أنه قادر أن يخرج زوجها من السجن مدعياً أنه صاحب نفوذ ولديه علاقات على مستوى رفيع ، واحتال على شقيقتها بمبلغ سبعة ملايين ليرة سورية بعد إقناعها بأنه قادر على تأمين فيزة عمل لابنها في إحدى الدول العربية، وبعد أخذ المبلغ توارى عن الأنظار إلى جهة مجهولة».



وأضاف «من خلال البحث والتحري وبمساعدة المدعيتين تم استدراجه وإلقاء القبض عليه في محلة " كراج الست " بدمشق ، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بما نسب إليه.. مازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً».