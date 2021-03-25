اتفاق روسي تركي على فتح 3 معابر في المناطق المحتلة بحلب وإدلب

توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة من قبل تركيا.



وبين نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أنه “بهدف رفع حالة العزل وعملياً إزالة الحصار الداخلي للمدنيين، تم اتخاذ قرار لفتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب”.



وأضاف كاربوف: “نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضاً مباشراً لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.



وأوضح نائب مدير مركز حميميم أن “هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”.



وكانت روسيا وتركيا وقعتا اتفاقاً، منتصف آذار 2020، لوقف إطلاق النار يشمل تسيير دوريات مشتركة على طريق إم 4، وإنشاء مراكز تنسيق مشتركة.



وتحتل تركيا، منذ العام 2016، مناطق عدة في ريفي إدلب وحلب بمساندة من الفصائل المسلحة التابعة لها وتشهد تلك المناطق انفلاتاً أمنياً كبيراً، إضافة إلى احتجاجات للسكان المحلية على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية.