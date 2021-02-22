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إعفاء مديرة صالة حمص جاء بناء على ضبط التموين

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة السورية للتجارة أن المؤسسة استلمت اليوم حوالي 20 ألف طن من مادة الرز و 15 ألف طن من السكر ما يكفي حاجة جميع المحافظات السورية.

وأشار المصدر إلى أن توفر المواد المقننة يعود إلى مدى التزام الموردين، كما ارتبط في الفترة الأخيرة بأحوال الطقس السيئة.

وفي سياق آخر، صرّح المصدر أن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة بإعفاء مديرة صالة الشهداء في حمص التي تم ضبط 6 أطنان من السكر بمنزلها “جاء بعد تنظيم ضبط بحقها من قبل تموين حمص ونحن بانتظار نتائج التحقيق النهائية”.

كما كشف مصدر خاص آخر في المؤسسة فيما يخص توفير مادة الزيت النباتي (زيت القلي) أن هناك اتفاق مع وزارة الصناعة ليتم توزيع كامل إنتاج معملي حلب وحمص من (زيت القطن) إلى المؤسسة السورية للتجارة، موضحاُ أن البيع للمواطنين لن يكون عبر البطاقة الذكية وإنما بيع مباشر بمنافذ المؤسسة وبأسعار منافسة للسوق تتراوح بين 3900 إلى 4000 ليرة لـ اللتر الواحد.

وحول (تطبيق وين) سواء في موضوع المشكلات التقنية أو التأخير بإرسال الرسالة، أوضح المصدر أنه تم الاتفاق مع شركة تكامل لتنسيق توقيت الإرسال حسب الكميات الموزعة على الصالات. بحيث يتم إرسال رسالة الاستلام في حين توفر المادة فقط. مؤكداً أنه يتم تعزيز رصيد كل صالة حتى لا يتم التأخير على المواطنين.


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