أكد مدير فرع الخطوط الحديدية في محافظة طرطوس الدكتور مضر الأعرج إعادة تشغيل قطار نقل الركاب طرطوس – اللاذقية الذي تعرض لعطل تقني صباح اليوم أدى إلى تأخير الرحلة الصباحية 40 دقيقة.



وأوضح الأعرج أن قطار العربات انطلق في الساعة 6.15 صباحاً من محطة طرطوس باتجاه اللاذقية حيث تعطلت القاطرة نتيجة انطفائها الطارئ في محطة الرويسة بسبب عطل فني تقني يعود لقدم القاطرات وفقدان القطع التبديلية اللازمة.



وأشار الأعرج إلى أنه حرصاً على عدم تأخير ركاب القطار المتعطل تم دمجهم بالقطار الثاني ترين سيت والتواصل مع سائقه لمتابعة المسير بحذر وانتباه حفاظاً على راحة الركاب وأمانهم.



ولفت إلى أن القطار تابع بعدها مسيره إلى اللاذقية ولم يتمكن من أخذ ركاب مرقية وبانياس الذين تم إبلاغهم مسبقاً بتعطل القطار وعدم إمكانية تخديمهم بسبب امتلائه بالكامل مشيراً إلى أنه تم فوراً إرسال ورشة إلى القاطرة المعطلة بمحطة الرويسة حيث قاموا بإصلاح العطل وتابع القطار مسيره إلى اللاذقية.



وأكد الأعرج حرص المديرية الشديد على تخديم الركاب والعمل الجاد لاستمرارية حركة القطارات بأمان وسلامة.