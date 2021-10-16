إعادة تشغيل خمس آبار لمياه الشرب في قرى وبلدات السويداء

بين مدير مؤسسة مياه السويداء وائل شقير قيام ورشات الصيانة في المؤسسة بتشغيل خمس آبار معطلة في ريف المحافظة بعد صيانة مضخاتها الغاطسة حيث توزعت الآبار التي تم وضعها في الخدمة في كل من قرى وبلدات شقا والمزرعة وريمة حازم وخلخلة والدياثة.



ولفت شقير إلى أن ورشات الصيانة انتهت من تركيب مضخة باستطاعة 22 ك.واط ولوحة كهربائية لزوم ضخ المياه إلى قريتي تيما ودوما، إضافة إلى توصيل وصيانة كابلات كهربائية في مشروع بئر خربا وتطبيق لوحة ستار دلتا 25 حصاناً في مركز عين المرج لزوم تشغيل مضخة جديدة في بئر الكوم.



كما انتهت وحدة الريف الغربي من تنفيذ خط مياه بقطر 75 مم وطول 170م في قرية كفر اللحف شمالي البئر الثاني وتمديد خط مياه في قرية الثعلة بقطر 63 مم وطول 100 م لتخديم عدد من المشتركين، إضافة إلى تمديد خط مياه قطر 1 إنش وطول 66 م لتخديم مركز إكثار البذار في قرية المزرعة إلى جانب إصلاح وصلة خط مياه بقطر 63مم وطول 15م في مدينة صلخد.





الوطن