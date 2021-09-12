إصلاح العطل الفني الذي تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن عدد من أحياء الحسكة

أنجزت ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة إصلاح العطل الجزئي الذي حصل على خط المسبح 20 ك. ف الذي يغذي عدداً من أحياء مدينة الحسكة بعد تعرضه لعطل فني أمس.



وبين مدير شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة بأن العطل الفني تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن أحياء (حارة النوامس ومحيط حديقة البلابل والصحة المدرسية وجمعية البر ومحيط الصالة الرياضية) حيث تم إجراء الصيانة اللازمة وإعادة الخدمة إلى المشتركين مشيراً إلى أن العطل الحالي هو الثاني في نفس الموقع خلال الأسبوع نتيجة رمي المواطنين القمامة حول مركز التحويل وتضرر الكابلات أثناء عمل آليات النظافة لإزالة وترحيل القمامة.



ولفت عكلة إلى أن ورشة دائرة التشغيل وعناصر الصيانة تقوم بإجراء صيانة احترازية لمحطة تحويل كهرباء المبسطة 20-66 شملت تجهيزات المحولة والقواطع وخلايا الـ 20.



وكانت الشركة أجرت خلال الأسبوع الماضي صيانة لعدد من خطوط الكهرباء المتوسط في مدينتي الحسكة والقامشلي.



سانا