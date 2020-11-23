إصابة ٣ مدنيين بقصف تركي على ريف الرقة

أصيب ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة بينهم طفل أمس الأحد، إثر قصف عنيف ومستمر للقوات التركية والتنظيمات الموالية لها، لمواقع ميليشيات "قسد" في محيط ناحية عين عيسى بريف الرقة، وفق ما أكدته مصادر أهلية.



وأضافت المصادر: "إن الجيش التركي يواصل منذ الصباح قصف محيط ناحية عين عيسى، وقرية معلك الواقعة في الريف الشمالي الغربي للناحية، ومخيم عين عيسى، بالأسلحة الثقيلة".



وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية في بيان حظراً كلّياً لمدّة عشرة أيام في مناطق سيطرتها في كل من الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة، اعتباراً من يوم الخميس 26 تشرين الثاني الجاري ولغاية 5 كانون الأول القادم بحجة منع انتشار فيروس كورونا.