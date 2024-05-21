سوريا تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس الإيراني

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية الحداد لمدة ثلاثة أيام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وجاء في بيان الرئاسة: “تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب الإيراني الصديق في أحزانه بمصابه الجلل بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما إثر حادث أليم أثناء أداء واجب العمل.

وتعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة”.

وكانت المروحية تقل الرئيس رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى مرافقين وطاقم المروحية.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة، بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

روسيا اليوم+سانا