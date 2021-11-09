إحباط محاولة سرقة أبراج الخليوي في حماة

وردت معلومات إلى شرطة ناحية عين حلاقيم في منطقة مصياف حول قيام أشخاص مجهولين بمحاولة سرقة أبراج الشبكة الخليوية (سيريتل وMTN ) الكائنة على الطريق الواصل بين ناحية عين حلاقيم وحوير تركمان في محافظة حماة .



على الفور توجهت دورية إلى المكان المذكور وعند وصولها بدأ السارقون بإطلاق النار عليها فتم التعامل معهم وإلقاء القبض على شخص منهم أثناء محاولته الهروب على متن دراجته النارية، تبين أنه يدعى (علي . ع) وضبط في المكان (12) بطارية ولوحات تحكم كهربائية كانت معدّة للسرقة، وأدوات السرقة وهي قارص حديد ومنشار، وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع عدد من الأشخاص على محاولة سرقة أبراج الخليوي في المنطقة، كما اعترف بارتكابه عدة سرقات أخرى بالاشتراك معهم من بعض القرى المجاورة ليلاً بواسطة الكسر والخلع، حيث سرقوا مضخات مياه ولوحات تحكم كهربائية وبطاريات وقاموا بإخفائها في مدجنة عائدة لأحد المتوارين.



تم تسليم المسروقات إلى شركة الخليوي أصولاً ،ومازالت الأبحاث مستمرة عن الأشخاص المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.