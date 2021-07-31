درعا: نحو إعادة التفاوض على «التسوية»
بعد شهر على قطع مياه الشرب.. إعادة افتتاح محطة علوك في الحسكة
دمشق توافق على إعادة تطبيق اتفاق التسوية السابق في "درعا البلد"
الخروقات والاستفزازات تتزايد.. هل سيتواجه الروس والأتراك في إدلب؟
المقداد لوفد إيراني: العلاقات السورية الإيرانية أصبحت نموذجاً يحتذى في كل المجالات
الجيش يستهدف مجموعات مسلّحة في "درعا البلد"
يوم طويل من الاجتماعات في درعا: الدولة تُصر على دخول كامل للجيش
الصراع على الهوية بين الدين والقومية
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً
وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات
أزمة المياه في الحسكة تنذر بالأمراض والأوبئة
الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين

إحالة 8 متّهمين إلى المحكمة في أكبر قضيّة اتجار بالبشر بمصر

أحيل 8 متهمين من جنسيات أردنية وفلسطينية ومصرية إلى محكمة الجنايات في القاهرة، على ذمة أكبر قضايا الاتجار بالبشر في مصر.

وجاء في أمر الإحالة أن «المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظّمة بهدف الاتجار بالبشر، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي، هو المجنى عليه فهد م. ع، بأن استقبلوه وتولّوا نقله وإيواءه، مستغلّين حاجته المادية وصولاً إلى استئصال عضو من أعضائه البشرية (كليته)، لنقلها وزرعها في شخص آخر، هو س. ب، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني».

وأضاف إن«تلك الجناية ارتبطت بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن قام المتهمون جميعاً بنقل أعضاء جسم المجنى عليه، بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلّين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجنى عليه حسام .ح، قبيل انضمامه إلى الجماعة الإجرامية المنظمة، بأن استقبلوه وتولّوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية، وصولاً إلى استئصال عضو من أعضائه البشرية (كليته) لنقلها وزرعها في جسم شخص آخر هو غسان .ب، بقصد تحقيق منفعة مادية».

وورد بأمر الإحالة أيضاَ: «ارتبطت تلك الجناية بأخرى هي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث تعاملوا مع أشخاص طبيعيين هم: أحمد. ص، وسماح. ح، وعمر. ج، ومنصور. ع، وأحمد. ع، وهلال. م، ومحمد. ي، وعمار. ن، وعامر. م، بأن استقبلوهم وتولّوا نقلهم وإيواءهم، مستغلّين حاجتهم المادية وصولا إلى استئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين، وهم: ملاك. ط، ورويدة. ح، وأريج. م، وحنان. س، وشروق. ب، ومحمد. خ، ومعين. خ، وعلي. ج، بقصد تحقيق منفعة مادية».

 

 


الأخبار