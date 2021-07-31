إحالة 8 متّهمين إلى المحكمة في أكبر قضيّة اتجار بالبشر بمصر

أحيل 8 متهمين من جنسيات أردنية وفلسطينية ومصرية إلى محكمة الجنايات في القاهرة، على ذمة أكبر قضايا الاتجار بالبشر في مصر.



وجاء في أمر الإحالة أن «المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظّمة بهدف الاتجار بالبشر، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي، هو المجنى عليه فهد م. ع، بأن استقبلوه وتولّوا نقله وإيواءه، مستغلّين حاجته المادية وصولاً إلى استئصال عضو من أعضائه البشرية (كليته)، لنقلها وزرعها في شخص آخر، هو س. ب، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني».



وأضاف إن«تلك الجناية ارتبطت بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن قام المتهمون جميعاً بنقل أعضاء جسم المجنى عليه، بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلّين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجنى عليه حسام .ح، قبيل انضمامه إلى الجماعة الإجرامية المنظمة، بأن استقبلوه وتولّوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية، وصولاً إلى استئصال عضو من أعضائه البشرية (كليته) لنقلها وزرعها في جسم شخص آخر هو غسان .ب، بقصد تحقيق منفعة مادية».



وورد بأمر الإحالة أيضاَ: «ارتبطت تلك الجناية بأخرى هي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث تعاملوا مع أشخاص طبيعيين هم: أحمد. ص، وسماح. ح، وعمر. ج، ومنصور. ع، وأحمد. ع، وهلال. م، ومحمد. ي، وعمار. ن، وعامر. م، بأن استقبلوهم وتولّوا نقلهم وإيواءهم، مستغلّين حاجتهم المادية وصولا إلى استئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين، وهم: ملاك. ط، ورويدة. ح، وأريج. م، وحنان. س، وشروق. ب، ومحمد. خ، ومعين. خ، وعلي. ج، بقصد تحقيق منفعة مادية».



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